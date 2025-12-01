Inter-Venezia Coppa Italia 03-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

È il Venezia l’avversario dell’Inter per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri si trovano ad affrontare l’unica squadra di Serie B ancora in corsa nel tabellone del torneo e sulla carta non dovrebbero avere problemi. Il Biscione è tornato subito al successo in campionato dopo i ko nel derby e con l’Atletico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Venezia (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

