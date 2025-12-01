Inter U23 come va l’infortunio per capitan Prestia? Le sensazioni non sono positive per il nerazzurro
Inter News 24 Inter U23, le condizioni del difensore nerazzurro costretto a lasciare il campo durante il match contro la Pro Vercelli per un problema muscolare. Una brutta notizia per l’Inter U23: durante il primo tempo del match contro la Pro Vercelli, terminato 1-1, Giuseppe Prestia, capitano della squadra, ha accusato un problema muscolare. Il difensore centrale, dopo aver cercato di resistere, è stato costretto a fermarsi durante l’intervallo, venendo sostituito da Stante. Le sensazioni riguardo all’infortunio non sono positive. Prestia, classe 1993, si sottoporrà agli esami di rito per valutare l’entità del danno, ma il tecnico Stefano Vecchi, nella conferenza stampa post partita, ha espresso preoccupazione: «Essendo un giocatore esperto e che si conosce, le sensazioni non sono positive. 🔗 Leggi su Internews24.com
