Inter rinforzo inaspettato a centrocampo | è già in città

L’Inter torna al successo in campionato: la squadra di Chivu, inoltre, si ritrova con un rinforzo inaspettato in mezzo al campo. Grazie alla doppietta messa a segno da Lautaro Martinez, l’ Inter dimentica in fretta il ko nel derby con il Milan e torna al successo nella 13esima giornata di Serie A. 2-0 il risultato contro il Pisa a favore dei nerazzurri che agguantano così il secondo posto in classifica alle spalle della premiata ditta Milan-Napoli. Buonissima la prestazione dell’Inter che, nonostante la sofferenza nella prima frazione di gioco, alla fine ha conquistato l’intera posta in palio grazie a una qualità di gran lunga superiore a quella dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, rinforzo inaspettato a centrocampo: è già in città

News recenti che potrebbero piacerti

MANDURIA – Calcio, ancora un rinforzo per l’U. G. Manduria Sport: ha firmato il centrocampista Andrea Caputo Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, aveva iniziato la stagione nel Taviano leggi l'articolo: https://www.manduriaoggi.it/?news=72818 - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter lo ‘soffia’ alla Roma: il rinforzo a centrocampo arriva per 15 milioni - Il calciomercato della Serie A si infiamma ancor prima del suo inizio ufficiale. Da spaziointer.it

Inter, rebus a centrocampo: gli scenari di mercato a gennaio - Fiorentina e sulle mosse nella finestra di trasferimenti invernale L’Inter deve riscattare la sconfitta contro ... Lo riporta calciomercato.it

Inter, in 7 per 3 posti a centrocampo: da Diouf a Frattesi, tutti i dubbi di Chivu - La nuova Inter di Cristian Chivu ha già iniziato la stagione all'interno di un'incredibile corsa sulle montagne russe. Scrive calciomercato.com

Inter, Diouf non convince: a gennaio può partire. A centrocampo torna di moda l'idea Frendrup - Da una parte c'è il campo con un campionato che sta procedendo nella giusta direzione, anche se la classifica può e deve essere ancora migliorata. Scrive tuttomercatoweb.com

Inter, Marotta pensa al rinforzo sulla sinistra ma Mazzocchi non è un'idea - Se a gennaio Gosens dovesse lasciare Milano, l'Inter prenderebbe chiaramente in considerazione la possibilità di rinforzarsi sulla corsia di sinistra. Come scrive calciomercato.com

Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del derby fra Milan e Inter di domenica sera soffermandosi sull'attacco rossonero con Leao e Pulisic: ... Segnala tuttomercatoweb.com