Inter-Milan Primavera | Mancuso segna ed esulta come Nkunku

Nella giornata di ieri si è giocato un match importante per quanto riguarda la primavera: Inter-Milan, l'esultanza di Mancuso alla Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter-Milan Primavera: Mancuso segna ed esulta come Nkunku

Altre letture consigliate

L'ex attaccante di Milan e Inter era stato incriminato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, in seguito a uno scontro in auto dal quale era uscito illeso #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

UNDER 14 | 9ª giornata Inter-Milan 2-1 26'st Bernasconi #MilanYouth Vai su X

DIRETTA/ Inter Milan Primavera (risultato finale 2-0): Mancuso sigilla il derby nerazzurro (30 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Come scrive ilsussidiario.net

Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan - Con le dovute proporzioni, l'Inter U20 riesce a 'vendicare' la sconfitta dei giocatori più grandi di una settimana fa battendo i pari età del Milan al Konami Centre ... Segnala fcinternews.it

Il Derby Primavera all'Inter: 2-0 con Idrissou e Mancuso. Milan sconfitto, 13esimo e in crisi - Com'è andato il derby tra Inter e Milan nel campionato Primavera. Lo riporta msn.com

Inter Milan Primavera 2-0: i nerazzurri vincono il derby grazie alle reti di Iddrissou e Mancuso nel finale del secondo tempo - 0: i nerazzurri vincono il derby grazie alle reti di Iddrissou e Mancuso nel finale del secondo tempo Il derby Primavera della 13^ giornata si tinge di nerazzurro. milannews24.com scrive

L'Inter Primavera si riscatta nel derby: Milan battuto 2-0, decidono Iddrissou e Mancuso - L'Inter Primavera si riscatta prontamente dopo lo scivolone in Youth League contro l'Atletico Madrid battendo 2- Secondo fcinternews.it

Iddrissou e Mancuso gol, l'Inter vince il derby Primavera - A Milano c’è anche un Milan un po’ più giovane che non vince da oltre un mese, è tredicesimo in classifica e ha appena perso un derby. Secondo msn.com