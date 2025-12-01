Inter-Milan 0-1 il derby è rossonero! Rivedi qui il gol-vittoria di Pulisic | VIDEO
Con un gol al 54' l'attaccante statunitense Christian Pulisic ha deciso, il 23 novembre 2025, il derby Inter-Milan 0-1 di Serie A. Il video. Tiro di Alexis Saelemaekers, corta respinta di Yann Sommer, tap-in vincente di Christian Pulisic: così, con questo gol al 54', il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto il derby di Milano numero 245 della storia, disputato a 'San Siro', tecnicamente in casa dell'Inter di Cristian Chivu, lo scorso 23 novembre 2025. Rivediamo, dunque, in questo video il gol-vittoria di 'Capitan America' ai nerazzurri!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
