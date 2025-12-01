Inter Lecce U18 3-0 gran vittoria per i giovani nerazzurri guidati da mister Fautario | brilla la stella di D’Agostino

di Giuseppe Colicchia ! Ecco com’è andata. Arriva una vittoria rotonda e convincente per l’ Inter U18, che continua il suo percorso di crescita nel campionato di categoria 202526. Nella sfida valida per la tredicesima giornata, la formazione guidata dal tecnico Simone Fautario ha imposto la propria legge, superando l’avversario con un netto 3-0 che non lascia spazio a repliche. I nerazzurri hanno mostrato superiorità tecnica e cinismo sotto porta, archiviando la pratica con una prestazione corale solida che conferma l’ottimo lavoro svolto finora dal settore giovanile del club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lecce U18 3-0, gran vittoria per i giovani nerazzurri guidati da mister Fautario: brilla la stella di D’Agostino

