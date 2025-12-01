Inter Lautaro torna al gol | il Toro scaccia la crisi
La settimana è cominciata nel migliore dei modi per l’Inter. Nella giornata di ieri, infatti, i nerazzurri hanno battuto con un secco e netto 2-0 il Pisa, grazie a un secondo tempo di alto livello. La squadra è riuscita a scacciare la potenziale crisi di risultati, dimostrando di avere il carattere che serve nei momenti complicati. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, ritrovata dopo due sconfitte consecutive. La prossima gara è quella con il Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match da dentro o fuori, per continuare il cammino in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
