Inter Lautaro | Chivu come Inzaghi mi abbraccia tutti i giorni Critiche? Fanno parte del gioco Spogliatoio non siamo tutti amici

2025-12-01 19:22:00 Arrivano conferme: Dopo le dichiarazioni del suo allenatore dopo Pisa-Inter, l ‘attaccante dei milanesi, Lautaro Martinez conferma dal Gran Galà del calcio: “È vero, Chivu abbraccia tutti, tutti i giorni: è un grande”. L’attaccante nerazzurro ha aggiunto: “Le critiche? Fanno parte del gioco, sempre cerco di migliorare, dare allegria alla gente dell’Inter, penso alla mia famiglia e fare il meglio per tutti loro. Come dico sempre, ogni stagione che inizia cerchiamo sempre di arrivare fino in fondo, abbiamo portato trofei importanti che mancavano da tanto tempo. Sono davvero contento”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

