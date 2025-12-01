Inter la porta del futuro parla italiano | Vicario torna un’idea forte per il dopo Sommer

A Viale della Liberazione nessuno finge sorpresa: il 2026 si avvicina e, con esso, il momento in cui Yann Sommer saluterà l’Inter. Il tema del suo erede non è più un appunto a margine, ma una pagina aperta da riempire con lucidità. E nelle ultime settimane un nome ha ripreso a girare con forza, come una vecchia storia mai chiusa davvero: Guglielmo Vicario. Nome completo Guglielmo Vicario Posizione Portiere Squadra attuale Tottenham Nazione Luogo di nascita Udine Data di nascita Ottobre 7, 1996 00:00 Età 29 Peso (Kg) 83 Altezza (cm) 194 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 18 - Per Game Partite iniziate 18 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter, la porta del futuro parla italiano: Vicario torna un’idea forte per il dopo Sommer

