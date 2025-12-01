Inter Diouf in crescita | Chivu scopre il suo jolly

Archiviata la vittoria per 2-0 con il Pisa, nel segno di una doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter si prepara per un mese di dicembre cruciale. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle le due sconfitte con Atletico Madrid e Milan e hanno ritrovato la retta via, intrapresa prima della sosta per le Nazionali. L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione, per non incappare in una possibile crisi. La prossima gara è quella con il Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da non sbagliare, per strappare il pass per i quarti e dare importanza alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

