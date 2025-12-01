Inter Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia

Inter, Bonny vicino al rientro in campo dopo lo stop in campionato: aggiornamenti in vista della Coppa Italia L’attaccante dell’Inter non ha preso parte alla trasferta di Pisa a causa di un attacco influenzale. Le sue condizioni, però, sono in netto miglioramento, anche se non è ancora rientrato a lavorare con il resto del gruppo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia

