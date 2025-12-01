Inter Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Bonny vicino al rientro in campo dopo lo stop in campionato: aggiornamenti in vista della Coppa Italia L’attaccante dell’Inter non ha preso parte alla trasferta di Pisa a causa di un attacco influenzale. Le sue condizioni, però, sono in netto miglioramento, anche se non è ancora rientrato a lavorare con il resto del gruppo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter bonny verso il rientro in campo le ultime verso la sfida di coppa italia

© Calcionews24.com - Inter, Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter bonny verso rientroInter, Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia - Inter, Bonny vicino al rientro in campo dopo lo stop in campionato: aggiornamenti in vista della Coppa Italia L’attaccante dell’Inter non ha preso parte alla trasferta di Pisa a causa di un attacco in ... Lo riporta calcionews24.com

Inter, Bonny salta il Pisa per influenza. Chivu recupera Mkhitaryan - Come riportato da Sky Sport, l’attaccante francese è stato colpito ... tuttojuve.com scrive

SKY - Inter, influenza per Bonny, salta il Pisa - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ange Yoan Bonny salterà la sfida contro il Pisa. napolimagazine.com scrive

inter bonny verso rientroInter, le ultime verso il Pisa: torna Mkhitaryan ma è in vantaggio Sucic. Bonny out - L’intoppo dell’ultim’ora è un nemico invisibile: il virus che ha colpito Angelo Bonny decurta il contingente offensivo dell’Inter. Scrive msn.com

inter bonny verso rientroInter, Bonny out contro il Pisa: non convocato causa influenza. Torna Mkhitaryan tra i convocati - Chivu nella gara contro il Pisa, valida per la 13a giornata di Serie A, dovrà rinunciare ad Ange- Lo riporta msn.com

inter bonny verso rientroInter-Kairat: le formazioni ufficiali. Lautaro, Pio Esposito, Bonny, le scelte di Chivu per la Champions - Chivu ricorre al turnover: chi in attacco tra Lautaro, Pio Esposito e Bonny? Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Bonny Verso Rientro