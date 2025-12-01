Inter aspetti Henrique e si presenta Diouf | ecco perché Chivu lo ha impiegato a destra
2025-11-30 23:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista francese era finito nel mirino della critica ma in due spezzoni di gara ha sorpreso la folla con giocate interessanti. Aspetti Luis Henrique e ti ritrovi Andy Diouf, all’improvviso, dopo che il francese era già stato catalogato, bollato e stipato tra i resi da fare. Non che il ragazzo non avesse contribuito a creare un giudizio negativo verso di lui, anzi, le sue brevi apparizioni erano sempre state accompagnate da giocate goffe. Si è generato così il primo scetticismo verso l’ex Lens, che in estate aveva avuto addirittura la possibilità di scegliere una squadra tra Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
