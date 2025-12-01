Intensità empatia bravura | il monologo di Tudda su Tortora che risveglia dall' addormentamento

Val la pena inseguirlo per la penisola Nell’occhio del labirinto. Il monologo dell’attore Simone Tudda (veramente bravo) ha calcato una quindicina di teatri in un anno in diverse regioni. Lo abbiamo visto al Gerolamo di Milano, scritto e diretto da Chicco Dossi, dedicato alla vicenda giudiziaria che ha portato alla morte Enzo Tortora (anche se più che “vicenda” sarebbe meglio definirla “ingiustizia giudiziaria”). Oggi più che mai attuale visto che saremo chiamati presto a esprimerci sulla riforma della giustizia: siamo noi favorevoli alla separazione delle carriere? Alla divisione fra giudicanti e inquirenti? Ma poi basterà questa riforma a evitare simili derive? Lo spettacolo è di quelli che ti resta dentro perché l’ingiustizia subita da Tortora pare capitata per scuoterci dal torpore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

