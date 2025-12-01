Insigne alla Lazio manca la firma Arriva l’annuncio: “Firmerà nelle prossime 48 ore” Lorenzo Insigne sta per ritornare finalmente nel campionato italiano dopo la parentesi di due anni col trasferimento dall’altra parte del mondo per giocare col Toronto in Canada. Ho voglia di tornare. Ho rifituato tante offerte all’estero perché non mi andava di partire, il mio obiettivo è di tornare in Italia ma soprattutto conquistare di nuovo la nazionale perché ci tengo tanto. C’è qualcosa in pentola ma ora non posso parlare.”. ha dichiarato alcuni giorni fa. Ora sembrerebbe che la fumata bianca sia davvero imminente, col riferimento nemmeno troppo nascosto alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri dopo l’esperienza napoletana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Insigne alla Lazio manca la firma