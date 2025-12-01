Insieme per la salute del territorio | presentati ufficialmente i nuovi ambulatori della Misericordia di Empoli

Firenzetoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via questa mattina con il talk “La salute che fa bene al territorio” la due giorni di eventi organizzata da Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze al Centro*Empoli per parlare di salute, prevenzione, alimentazione e un nuovo modello di welfare territoriale. Il talk è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

