Insegnanti a dieta per ordine del Comune trovato un accordo

Dai social era rimbalzata fino ai nostri telegiornali la notizia di docenti in "dieta forzata" a San Giuliano Milanese: il contributo statale non copriva il costo reale dei pranzi, e la differenza gravava sulle casse comunali. La soluzione trovata - dopo incontri con i sindacati, dialogo e qualche malumore - è quasi da ristorante stellato: prenotazione obbligatoria per evitare sprechi e garantire che ogni pasto servito. sia davvero consumato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Insegnanti "a dieta" per ordine del Comune, trovato un accordo

Altre letture consigliate

Guarda la registrazione del WEBINAR PAZIENTI “La Dieta Senza Glutine: dagli Aspetti Nutrizionali alla Clinica”, che si è tenuto mercoledì 19 novembre, con grande successo di pubblico: youtube.com/watch?si=KMrytqr39PXo4NRw&v=IlN9TTSyQIA&feature - facebook.com Vai su Facebook

San Giuliano, insegnanti “a dieta“. Il Comune ci ripensa e trova i fondi. Il pasto è completo fino a giugno - Ci sono buone notizie, perché verrà garantito fino al termine dell’anno scolastico. Si legge su msn.com

Il Comune taglia i costi della mensa. Dieta forzata per gli insegnanti a tavola un primo e niente secondo - Con un provvedimento che è diventato esecutivo il 27 ottobre, quando sono stati loro serviti pasta in bianco e prugne, il ... Secondo ilgiorno.it

San Giuliano mette gli insegnanti a dieta forzata in mensa per risparmiare. Sit-in dei docenti, sindaco verso il dietrofront - San Giuliano Milanese (Milano) – I docenti protestano per il taglio del pasto. Secondo msn.com