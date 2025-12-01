Infortunio Vlahovic la dedica della Juventus dopo l’esito degli esami | Torna più forte di prima Il messaggio per il numero 9 – FOTO

Infortunio Vlahovic, la dedica della Juventus dopo l’esito degli esami, che hanno evidenziato una lesione di alto grado – FOTO. L’incubo si è materializzato al J Medical, trasformando l’apprensione della vigilia in una sentenza sportiva durissima. La vittoria sul Cagliari passa drammaticamente in secondo piano: la Juventus perde il suo bomber per un lungo periodo. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Dusan Vlahovic hanno confermato la gravità dell’infortunio rimediato sabato sera: il bollettino medico parla di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, la dedica della Juventus dopo l’esito degli esami: «Torna più forte di prima». Il messaggio per il numero 9 – FOTO

