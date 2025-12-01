Infortunio Vlahovic il serbo sommerso dall’affetto dei tifosi all’esterno del J Medical! Cosa è successo dopo le visite mediche di questa mattina – VIDEO
di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, l’attaccante ha svolto gli accertamenti questa mattina: quaranta minuti di controlli, all’uscita tanti tifosi ad attenderlo e lui si ferma. (inviato al J Medical) – Sono ore di trepidante attesa in casa Juventus. La mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, è stata segnata dall’evento più importante per il futuro immediato della stagione bianconera: gli esami strumentali di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, costretto a uscire dolorante nel primo tempo della sfida vinta in rimonta contro il Cagliari per un problema muscolare all’adduttore, si è presentato puntuale al JMedical per sottoporsi agli accertamenti necessari a chiarire l’entità della lesione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
