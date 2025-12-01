Infortunio Vlahovic esami a J Medical | rischio lungo stop per l’attaccante? Cosa filtra

Inter News 24 Infortunio Vlahovic, il giocatore della Juventus si è sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio contro il Cagliari, i tempi di recupero non sono brevi. Dusan Vlahovic è arrivato al J Medical, la struttura medica della Juventus, per sottoporsi agli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare subito durante la sfida di sabato contro il Cagliari. L’attaccante serbo, uno dei punti di riferimento per la squadra bianconera, ha iniziato le visite mediche per valutare l’entità del danno e capire i tempi di recupero. Le prime sensazioni non sono positive e, secondo le prime indicazioni, Vlahovic rischia un lungo stop, con la possibilità di restare fuori per circa due mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Vlahovic, esami a J Medical: rischio lungo stop per l’attaccante? Cosa filtra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Futuro Vlahovic, l’infortunio può ribaltare le carte in tavola: Juve più forte ma ora è rebus - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini dopo l’infortunio di #Vlahovic “I sostituti #David e #Openda lasciano a desiderare” Vai su X

Infortunio Vlahovic, accertamenti al J Medical: le condizioni dell’attaccante bianconero dopo Juve-Cagliari – VIDEO - Infortunio Vlahovic, ko contro il Cagliari: visite al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio – Il VIDEO di Juventusnews24 Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo il succes ... Come scrive calcionews24.com

Infortunio Vlahovic, il serbo sommerso dall’affetto dei tifosi all’esterno del J Medical! Cosa è successo dopo le visite mediche di questa mattina – VIDEO - Infortunio Vlahovic, l’attaccante ha svolto gli accertamenti questa mattina: quaranta minuti di controlli, all’uscita tanti tifosi ad attenderlo e lui si ferma (inviato al J Medical) – Sono ore di tre ... Segnala juventusnews24.com

Vlahovic, esami terminati al J Medical: foto e selfie con i tifosi Juve - Il serbo è uscito dal centro medico dei bianconeri nella tarda mattinata dopo le visite eseguite per capire l’entità dell’infortunio subìto contro il Cagliari: l’attaccante ha ricevuto l’abbraccio dei ... Secondo tuttosport.com

Juventus, infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical per gli esami - L'attaccante bianconero nella mattinata di lunedì ha raggiunto il J Medical per effettuare gli esami in seguito all'infortunio muscolare alla gamba sinistra subito sabato contro il Cagliari. Riporta sport.sky.it

Juve in ansia: Vlahovic al J Medical per gli esami decisivi. Ecco quanto tempo potrebbe rimanere lontano dal campo - Il serbo si è fermato contro il Cagliari: le prime sensazioni non sono buone, attesi in giornata i risultati che definiranno lo stop ... Si legge su giornalelavoce.it

Infortunio Vlahovic, ci sono novità: svelate le sensazioni - Periodo sicuramente positivo per la Juventus allenata da Luciano Spalletti che, dopo aver battuto il ... fantamaster.it scrive