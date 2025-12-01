Infortunio Vlahovic ecco quanto starà fuori | potrebbe operarsi

Infortunio Vlahovic. Brutta notizia per la Juventus: Vlahovic dovrà restare fermo a lungo dopo l’infortunio accusato durante la partita contro il Cagliari. Gli esami svolti al hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo?tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Il club bianconero ha confermato che saranno necessari ulteriori consulti medici per stabilire le cure e i tempi di recupero. Il responso medico rappresenta una vera e propria tegola per l’attacco juventino: lo stop previsto è almeno di due mesi, con alcune stime che ipotizzano un’assenza anche fino a tre mesi, soprattutto se si renderà necessario un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it