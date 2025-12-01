Infortunio Vlahovic ansia Juve dopo il ko con il Cagliari | il serbo rischia un lungo stop! Oggi gli esami ecco le prime ipotesi di recupero
Infortunio Vlahovic, la risonanza chiarirà i tempi di recupero: l’ipotesi più realistica è un lungo stop fino a febbraio con ben 14 partite saltate. L’entusiasmo per la preziosa vittoria in rimonta contro il Cagliari, firmata dalla doppietta di uno straordinario Kenan Yildiz, è stato bruscamente gelato dall’ansia che si respira in queste ore alla Continassa. La Juventus ha incamerato tre punti fondamentali per la classifica, portandosi al settimo posto e a -5 dalla vetta, ma il prezzo pagato per il successo potrebbe rivelarsi altissimo. Dusan Vlahovic, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo della sfida di sabato, tiene col fiato sospeso tutto l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Sabatini dopo l’infortunio di #Vlahovic “I sostituti #David e #Openda lasciano a desiderare” Vai su X
Sabatini preoccupato dopo l’infortunio di Vlahovic “David e Openda lasciano a desiderare” - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 2 | Vlahovic, scatta l'allarme Juve: infortunio serio, cosa si è fatto e quante partite salta - Bremer inizierà a lavorare gradualmente in gruppo a partire dalla prossima settimana - Scrive tuttosport.com
Infortunio Vlahovic, rischio lungo stop: David o Openda al suo posto? - Pessime notizie per Spalletti e la Juventus: Vlahovic rischia un lungo stop, ecco chi può rimpiazzarlo fra David o Openda ... fantamaster.it scrive
Infortunio per Vlahovic, Juve in ansia: Spalletti parla di stiramento, si teme un lungo stop - Problema all'adduttore sinistro per il centravanti bianconero, costretto a uscire contro il Cagliari dopo solamente 30 minuti di gioco. Scrive msn.com