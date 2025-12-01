Infortunio Vlahovic ansia Juve dopo il ko con il Cagliari | il serbo rischia un lungo stop! Oggi gli esami ecco le prime ipotesi di recupero

Infortunio Vlahovic, la risonanza chiarirà i tempi di recupero: l’ipotesi più realistica è un lungo stop fino a febbraio con ben 14 partite saltate. L’entusiasmo per la preziosa vittoria in rimonta contro il Cagliari, firmata dalla doppietta di uno straordinario Kenan Yildiz, è stato bruscamente gelato dall’ansia che si respira in queste ore alla Continassa. La Juventus ha incamerato tre punti fondamentali per la classifica, portandosi al settimo posto e a -5 dalla vetta, ma il prezzo pagato per il successo potrebbe rivelarsi altissimo. Dusan Vlahovic, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo della sfida di sabato, tiene col fiato sospeso tutto l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

