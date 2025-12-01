Infortunio Vlahovic accertamenti al J Medical | le condizioni dell’attaccante bianconero dopo Juve-Cagliari – VIDEO
Infortunio Vlahovic, ko contro il Cagliari: visite al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio – Il VIDEO di Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo il successo di sabato sera contro il Cagliari firmato da Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic si è presentato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Brutte notizie quelle riportate dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' Due mesi di stop la diagnosi della rosea sull'infortunio di Vlahovic, che potrebbe essere più grave del previsto e che potrebbe portare il serbo a saltare circa QUATTORDICI partit - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini dopo l’infortunio di #Vlahovic “I sostituti #David e #Openda lasciano a desiderare” Vai su X
Infortunio Vlahovic: esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari. Le condizioni – VIDEO - Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per ... Segnala juventusnews24.com
Vlahovic arrivato al JMedical: esami in corso (Foto e Video) - Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l’entità dell’infortunio ... Scrive tuttojuve.com
Juve: Vlahovic al J Medical, rischia due mesi di stop - L'attaccante della Juventus ha cominciato le visite nella struttura medica del club, nella pancia dell'Allianz Stadium, per ... Si legge su sport.quotidiano.net