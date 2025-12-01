Infortunio Vlahovic accertamenti al J Medical | le condizioni dell’attaccante bianconero dopo Juve-Cagliari – VIDEO

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Vlahovic, ko contro il Cagliari: visite al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio – Il VIDEO di Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo il successo di sabato sera contro il Cagliari firmato da Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic si è presentato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio vlahovic accertamenti al j medical le condizioni dell8217attaccante bianconero dopo juve cagliari 8211 video

© Calcionews24.com - Infortunio Vlahovic, accertamenti al J Medical: le condizioni dell’attaccante bianconero dopo Juve-Cagliari – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

infortunio vlahovic accertamenti jInfortunio Vlahovic: esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari. Le condizioni – VIDEO - Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per ... Segnala juventusnews24.com

infortunio vlahovic accertamenti jVlahovic arrivato al JMedical: esami in corso (Foto e Video) - Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l’entità dell’infortunio ... Scrive tuttojuve.com

infortunio vlahovic accertamenti jJuve: Vlahovic al J Medical, rischia due mesi di stop - L'attaccante della Juventus ha cominciato le visite nella struttura medica del club, nella pancia dell'Allianz Stadium, per ... Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Vlahovic Accertamenti J