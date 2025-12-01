Infortunio Perin il portiere out in Coppa Italia contro l’Udinese | c’è l’annuncio di Spalletti in conferenza stampa

. Il portiere non prenderà parte al match. Luciano  Spalletti  ha parlato in  conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di  Coppa Italia. Così sulle condizioni di Mattia Perin. PERIN INFORTUNATO – « Perin domani non c’è, ha un affaticamento, una bischerata, però domani lo lasciamo un attimo fermo ». Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha comunque precisato come, per gerarchia, il titolare resti Di Gregorio. QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SPALLETTI . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Perin, il portiere out in Coppa Italia contro l’Udinese: c’è l’annuncio di Spalletti in conferenza stampa

