Infortunio Perin il portiere out in Coppa Italia contro l’Udinese | c’è l’annuncio di Spalletti in conferenza stampa

. Il portiere non prenderà parte al match. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Così sulle condizioni di Mattia Perin. PERIN INFORTUNATO – « Perin domani non c’è, ha un affaticamento, una bischerata, però domani lo lasciamo un attimo fermo ». Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha comunque precisato come, per gerarchia, il titolare resti Di Gregorio. QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SPALLETTI . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Perin, il portiere out in Coppa Italia contro l’Udinese: c’è l’annuncio di Spalletti in conferenza stampa

Dopo la scorsa annata con qualche infortunio di troppo, per Patryk Mazur si sono aperte le porte della NextGen Il talento polacco classe 2007 è da 4 gare un perno del centrocampo di Brambilla che non riesce proprio a farne a meno

Perin Juve, il portiere sarà ancora titolare? La scelta di Spalletti in vista dell’esordio di domani in Coppa Italia: cosa ha scelto il tecnico - Perin Juve, il portiere di Latina difenderà i pali contro l’Udinese: Di Gregorio smaltisce la gastroenterite e riposa in vista del big match di Napoli La Juventus si prepara all’esordio stagionale in ... Segnala juventusnews24.com

Calcio: Napoli; Frattura al piede per Meret, out almeno un mese - Infortunio per Alex Meret che oggi in allenamento si procurato una frattura del metatarso del piede. Riporta ansa.it

Portiere Palermo: idea Alessandro Berardi dopo l’infortunio di Bardi - Ed ecco che il Palermo, dopo l’infortunio di Francesco Bardi, ha iniziato a sondare il mercato per cercare un altro ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Spalletti: “Ci saranno dei cambi. Domani Perin non ci sarà. Vlahovic out 2/3 mesi. Vogliamo vincere la Coppa Italia” - Tra poco Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. Si legge su tuttojuve.com

Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio: zoppica e fatica a scendere le scale dello stadio - Infortunio per Mike Maignan, il portiere del Milan si accascia a terra e chiede il cambio: il numero uno rossonero zoppica e fatica a scendere le scale del tunnel dello stadio Giuseppe Meazza. Si legge su fanpage.it

Infortunio Suzuki, il Parma sonda il mercato degli svincolati - Valutazioni in corso in casa Parma dopo l’infortunio di Suzuki: non si esclude un possibile intervento sul mercato degli svincolati Dopo l’infortunio di Zion Suzuki, che dopo l’operazione resterà ... Riporta gianlucadimarzio.com