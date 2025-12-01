Infortunio Mazzitelli il Cagliari rischia di perdere il suo regista per l’ottavo di Coppa Italia al Maradona Le ultime

Infortunio Mazzitelli: il centrocampista è alle prese con un affaticamento al polpaccio e difficilmente sarà disponibile contro il Napoli Archiviata la difficile trasferta piemontese, chiusa con la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus nella 13ª giornata di Serie A, il Cagliari deve subito voltare pagina. I rossoblù hanno pochissimo tempo per recuperare energie e preparare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Mazzitelli, il Cagliari rischia di perdere il suo regista per l’ottavo di Coppa Italia al Maradona. Le ultime

Approfondisci con queste news

Tutte le novità sulle condizioni di Mazzitelli dopo l'infortunio rimediato - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Mazzitelli, non filtra ottimismo sul recupero del centrocampista contro il Napoli: le ultime - Infortunio Mazzitelli, non filtra ottimismo sul recupero in extremis del centrocampista in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli Archiviata la complessa trasferta piemontese, conclusasi co ... Riporta cagliarinews24.com

Infortunio Mazzitelli, ancora lavoro personalizzato per il centrocampista: le novità dopo l’allenamento odierno - Infortunio Mazzitelli, il centrocampista prosegue con il lavoro personalizzato per recuperare in vista del match di Coppa Italia: le novità Non c’è tempo per recriminare o riflettere a lungo sulla sco ... Secondo cagliarinews24.com

Infortunio Mazzitelli, Cagliari in ansia per le condizioni del suo centrocampista: come sta e quando rientrerà in campo - Ecco come sta il giocatore dei sardi e di Pisacane Il tecnico Fabio Pisacane ha ufficializzato in mattinata la li ... calcionews24.com scrive