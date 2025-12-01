Infortunio Bremer il brasiliano procede a piccoli passi | niente corsa contro il tempo il rientro può slittare a quella partita La novità

Infortunio Bremer, il brasiliano non ce la fa per il big match del Maradona: nessuna corsa contro il tempo, settimana prossima decisiva per il Pafos. Mentre l’ansia per le condizioni di Dusan Vlahovic monopolizza l’attenzione alla Continassa dopo la vittoria sul Cagliari, arrivano aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda il leader del reparto arretrato. La speranza di vedere Gleison Bremer in campo nel big match contro il Napoli, in programma sabato 7 dicembre al ‘Maradona’, sembra essere definitivamente tramontata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il recupero del difensore brasiliano per la sfida contro la squadra dell’ex Antonio Conte è ormai considerato quasi impossibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano procede a piccoli passi: niente corsa contro il tempo, il rientro può slittare a quella partita. La novità

