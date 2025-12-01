Infortunio Bremer il brasiliano procede a piccoli passi | niente corsa contro il tempo il rientro può slittare a quella partita La novità

Infortunio Bremer, il brasiliano non ce la fa per il big match del Maradona: nessuna corsa contro il tempo, settimana prossima decisiva per il Pafos. Mentre l’ansia per le condizioni di  Dusan Vlahovic  monopolizza l’attenzione alla  Continassa  dopo la vittoria sul  Cagliari, arrivano aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda il leader del reparto arretrato. La speranza di vedere  Gleison Bremer  in campo nel big match contro il  Napoli, in programma sabato 7 dicembre al ‘Maradona’, sembra essere definitivamente tramontata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, il recupero del difensore brasiliano per la sfida contro la squadra dell’ex Antonio Conte è ormai considerato quasi impossibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

