Influenza vaccini anche allo stadio Ferraris Dosi somministrate a quota 265 mila

Il piano della sanità per le feste: 135 posti letto dedicati all'influenza in più e ambulatori aperti nei festivi con i medici di base. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Influenza, vaccini anche allo stadio Ferraris. Dosi somministrate a quota 265 mila

