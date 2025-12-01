Influenza stagione decollata con un mese d’anticipo Ci aspettiamo che sia un inverno intenso

1 dic 2025

I più colpiti sono i bambini. La Società Italiana di Pediatria: “Vaccinarli subito frena anche i contagi fra gli adulti”. Il ceppo H3N2 in circolazione ci trova poco immunizzati e tende a mutare rapidamente. 🔗 Leggi su Repubblica.it

