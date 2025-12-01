Influenza stagione decollata con un mese d’anticipo Ci aspettiamo che sia un inverno intenso
I più colpiti sono i bambini. La Società Italiana di Pediatria: “Vaccinarli subito frena anche i contagi fra gli adulti”. Il ceppo H3N2 in circolazione ci trova poco immunizzati e tende a mutare rapidamente. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Influenza, stagione partita in anticipo in Europa: la situazione in Italia ilsole24ore.com/art/influenza-… Vai su X
Influenza, boom di vaccini Nella stagione dell'influenza con la sua variante australiana, i primi dati sui vaccini sono incoraggianti nella maggior parte delle Regioni. A poco più di un mese dall'inizio della campagna vaccinale, l'esempio più virtuoso è que - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, stagione decollata con un mese d’anticipo. “Ci aspettiamo che sia un inverno intenso” - La Società Italiana di Pediatria: “Vaccinarli subito frena anche i contagi fra gli adulti”. Da repubblica.it
Influenza, stagione partita in anticipo in Europa: la situazione in Italia - La stagione influenzale è partita in anticipo di circa un mese in tutta Europa. Lo riporta ilsole24ore.com
Influenza 2025, la stagione è iniziata con un mese d’anticipo. C'è ancora tempo per vaccinarsi? La parola agli esperti - 'Per evitare complicanze è bene vaccinarsi in queste settimane prima di Natale' ... Come scrive msn.com
Influenza, colpiti 1,7 milioni italiani: picco previsto a fine anno - Cresce la curva e nell'ultima settimana si sono registrati 435 mila nuovi casi, un lieve aumento rispetto alla settimana ... Lo riporta repubblica.it
Influenza anomala, Oms: stagione anticipata, ecco quando arriva il picco. I nuovi ceppi e perché vaccinarsi (anche contro il Covid) - La stagione in Europa parte con circa un mese di anticipo rispetto al solito. Si legge su msn.com
Influenza stagionale: in Europa i primi casi, come proteggersi - Ecco come gli esperti cercano di prevederla La stagione influenzale è in arrivo. Lo riporta it.euronews.com