Inferno sulle tribune interrotta la partita dell’Ajax | i tifosi lanciano decine di fuochi d’artificio in campo | Video

La partita era cominciata da appena 5 minuti quando la curva della Johan Cruijff Arena di Amsterdam si è trasformata in un inferno. I tifosi dell’ Ajax hanno accesso all’unisono decine di fumogeni e poi hanno iniziato a lanciare fuochi d’artificio. I calciatori sono fuggiti negli spogliatoi e l’arbitro ha sospeso il match di Eredivisie tra i lanceri e il Groningen. Dopo oltre mezz’ora, le due squadre hanno provato a riprendere, ma la partita è stata nuovamente interrotta da un altro lancio di fuochi e petardi. Quindi si è decisivo per il definitivo rinvio, mentre l’Ajax in una nota ha condannato il gesto dei suoi tifosi annunciando un’indagine interna per capire come sia stati introdotti così tanti fuochi d’artificio sulle tribune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inferno sulle tribune, interrotta la partita dell’Ajax: i tifosi lanciano decine di fuochi d’artificio in campo | Video

