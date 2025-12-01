Infermeria Juventus brutte notizie per Spalletti! Ecco le ultime dal J Medical sulle condizioni del bianconero

Inter News 24 Infermeria Juventus, spia rossa in casa bianconera per l’ultimo grande infortunio! Le ultime ed il comunicato ufficiale. Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha ricevuto brutte notizie dopo aver sostenuto gli esami strumentali presso il JMedical, a seguito di un problema muscolare accusato durante il match contro il Cagliari. I test radiologici hanno evidenziato una grave lesione muscolare nella giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per un lungo periodo. Il problema è considerato di alto grado e, sebbene la Juve stia valutando tutte le opzioni terapeutiche, la possibilità di un intervento chirurgico è concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com

