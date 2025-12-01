Indonesia piogge e inondazioni piegano il Sud Est asiatico | almeno 502 morti si cercano centinaia di dispersi

Il numero complessivo delle vittime causate dalle alluvioni che hanno colpito, oltre all'Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka, è salito ad almeno 940 morti. Si contano ancora centinaia di dispersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Indonesia, piogge e inondazioni piegano il Sud Est asiatico: almeno 502 morti, si cercano centinaia di dispersi

