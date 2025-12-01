Indonesia piogge e inondazioni piegano il Sud Est asiatico | almeno 502 morti si cercano centinaia di dispersi

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero complessivo delle vittime causate dalle alluvioni che hanno colpito, oltre all'Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka, è salito ad almeno 940 morti. Si contano ancora centinaia di dispersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

indonesia piogge e inondazioni piegano il sud est asiatico almeno 502 morti si cercano centinaia di dispersi

© Ildifforme.it - Indonesia, piogge e inondazioni piegano il Sud Est asiatico: almeno 502 morti, si cercano centinaia di dispersi

Argomenti simili trattati di recente

indonesia piogge inondazioni pieganoIndonesia, oltre 500 vittime per inondazioni e frane - Sono 502 le vittime delle inondazioni che hanno colpito principalmente l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale. Da tg24.sky.it

indonesia piogge inondazioni pieganoIndonesia, Sri Lanka e Tailandia, cicloni e alluvioni causano centinaia di vittime in Asia - Una rara tempesta tropicale nello Stretto di Malacca ha portato a centinaia di morti nel sud- Scrive editorialedomani.it

indonesia piogge inondazioni pieganoEcatombe in Indonesia per alluvioni e frane, oltre 500 morti e centinaia di dispersi - Centinaia di vittime per le inondazioni anche in Thailandia, Malesia e Sri Lanka. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Piogge Inondazioni Piegano