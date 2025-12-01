Indonesia oltre 500 morti per inondazioni e frane almeno 510 i dispersi bilancio più grave dallo tsunami del 2018 - VIDEO

Anche il resto della regione è stato colpito duramente da forti piogge, con decessi registrati anche in Thailandia, Sri Lanka e Malesia: il bilancio complessivo supera quota mille morti Sale a oltre 500 il numero delle vittime causate da inondazioni e frane che hanno devastato l’Indonesia; le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Indonesia, oltre 500 morti per inondazioni e frane, almeno 510 i dispersi, bilancio più grave dallo tsunami del 2018 - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Indonesia, alluvioni devastanti a Sumatra: oltre 300 morti, soccorsi rallentati dal maltempo - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM’ORA Indonesia e Sri Lanka, peggiora bilancio alluvioni: oltre 300 morti Aumenta drammaticamente ora dopo ora il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Sri Lanka e Indonesia. Fino ad ora sono state accertate almeno trecento vittime, un numero d Vai su X

Indonesia, oltre 500 vittime per inondazioni e frane - Sono 502 le vittime delle inondazioni che hanno colpito principalmente l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale. Scrive tg24.sky.it

Oltre 500 morti e più di 290mila sfollati per le alluvioni record a Sumatra: ecco il volto più brutale della crisi climatica - Inondazioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 500 morti e migliaia di sfollati. Riporta greenme.it

Ecatombe in Indonesia per alluvioni e frane, oltre 500 morti e centinaia di dispersi - Centinaia di vittime per le inondazioni anche in Thailandia, Malesia e Sri Lanka. Riporta msn.com