Indonesia oltre 500 morti per inondazioni e frane almeno 510 i dispersi bilancio più grave dallo tsunami del 2018 - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il resto della regione è stato colpito duramente da forti piogge, con decessi registrati anche in Thailandia, Sri Lanka e Malesia: il bilancio complessivo supera quota mille morti Sale a oltre 500 il numero delle vittime causate da inondazioni e frane che hanno devastato l’Indonesia; le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

