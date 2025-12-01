Indonesia la devastazione dopo le inondazioni vista dall' alto

In Indonesia i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per raggiungere le zone più colpite dalle inondazioni e dalle frane che hanno devastato la provincia di Aceh. Finora si contano almeno 316 vittime, ma il numero è destinato a salire con il recupero dei corpi ancora dispersi. Le immagini aeree, diffuse dalla National Disaster Mitigation Agency, mostrano la portata della catastrofe: interi quartieri di Aceh Tamiang completamente sommersi, strade trasformate in canali di fango, veicoli incagliati e alberi sradicati. La devastazione appare totale, con i soccorsi che raggiungono le aree isolate solo tramite elicottero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, la devastazione dopo le inondazioni vista dall'alto

