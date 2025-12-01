India-Ue la corsa all’Fta entra nella fase finale

Il negoziato tra India e Unione Europea sul libero scambio entra nelle settimane decisive. A Bruxelles, nel quadro delle consultazioni di politica estera e sicurezza e della Strategic Partnership Review, le due parti hanno riaffermato l’obiettivo di chiudere l’Fta entro la fine dell’anno. È un traguardo che entrambe definiscono realistico, alla luce dell’accelerazione impressa dall’inizio del 2025 e del vertice bilaterale previsto per gennaio a New Delhi. La spinta è in larga misura geopolitica. La guerra in Ucraina, il riallineamento delle catene del valore e il de-risking dalla Cina hanno trasformato la relazione euro-indiana da esercizio diplomatico a necessità strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - India-Ue, la corsa all’Fta entra nella fase finale

