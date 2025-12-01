Indagine Sole24ore | Siena prima tra le toscane è al vertice in Italia per la qualità della vita delle donne
Firenze, 1 dicembre 2025 – Siena è la prima provincia toscana in classifica, ma perde sei posizioni e scende al 21° posto nazionale. Si conferma però al vertice in Italia per qualità della vita delle donne. Pisa sale al 29° posto, guadagnando cinque gradini, mentre Firenze resta stabile al 36°, distinguendosi però in negativo, ancora una volta, come seconda provincia italiana per numero di reati ogni 100mila abitanti (+7,4%). A seguire, Prato scivola al 38° posto, con un arretramento di sette posizioni, e Arezzo al 44°, in calo di tre. Segnali positivi arrivano da Livorno, 49ª con un balzo di 13 posti, e da Lucca, ora 58ª grazie a un miglioramento di dieci posizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
