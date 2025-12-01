Incredibile in Spagna in Getafe-Elche l'arbitro espelle un altro arbitro | la motivazione è surreale

La clamorosa decisione arbitrale è avvenuta nei minuti finali di Getafe-Elche ne Laliga spagnola: l'arbitro Hernández si è avvicinato alla panchina dei padroni di casa e ha estratto il rosso diretto all'ex collega Mejuto González. Colpa dei raccattapalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incredibile in Spagna, in Getafe-Elche l'arbitro espelle un altro arbitro: la motivazione è surreale - Elche ne Laliga spagnola: l'arbitro Hernández si è avvicinato alla panchina ...

