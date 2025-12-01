Incidente in autostrada | con la Porsche si schianta in galleria

Genovatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura, ma fortunatamente nessun ferito, sull'autostrada A26. Domenica sera, intorno alle ore 22, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti all'altezza di Masone, in direzione nord, per un incidente stradale. Il conducente di una Porsche GT3 ha perso il controllo dell'automobile ed. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Incidente sull’A26, auto di lusso finisce contro la volta della galleria - Una Gt3 Porsche di colore azzurro – auto di lusso oltre 200mila euro di valore – con targa del Regno Unito, si è schiantata, per ragioni ancora da chiarire, contro la parete ondulinata di una delle ... Lo riporta genova24.it

incidente autostrada porsche schiantaSchianto nella notte sull’autostrada A1, morta una 22enne e 8 feriti. “Tamponata l’auto in panne” - Incidente a Casalpusterlengo (Lodi), soccorsi attivati in massa e traffico rallentato. Secondo msn.com

Porsche si schianta contro un'utilitaria, un ferito grave - Sopra la stazione a valle della funivia Merano 2000, verso le ore 16, un'auto sportiva e un'autovettura si sono scontrate ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Autostrada Porsche Schianta