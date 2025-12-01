Incidente in autostrada | con la Porsche si schianta in galleria
Momenti di paura, ma fortunatamente nessun ferito, sull'autostrada A26. Domenica sera, intorno alle ore 22, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti all'altezza di Masone, in direzione nord, per un incidente stradale. Il conducente di una Porsche GT3 ha perso il controllo dell'automobile ed. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
+++ INCIDENTE MORTALE SULL'AUTOSTRADA +++ Un 54enne di San Cipriano Picentino è morto nel pomeriggio di oggi dopo un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia. #incidentestradale #Eboli #Battip - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in autostrada con la volante, poliziotto muore a Torre del Greco Vai su X
Incidente sull’A26, auto di lusso finisce contro la volta della galleria - Una Gt3 Porsche di colore azzurro – auto di lusso oltre 200mila euro di valore – con targa del Regno Unito, si è schiantata, per ragioni ancora da chiarire, contro la parete ondulinata di una delle ... Lo riporta genova24.it
Schianto nella notte sull’autostrada A1, morta una 22enne e 8 feriti. “Tamponata l’auto in panne” - Incidente a Casalpusterlengo (Lodi), soccorsi attivati in massa e traffico rallentato. Secondo msn.com
Porsche si schianta contro un'utilitaria, un ferito grave - Sopra la stazione a valle della funivia Merano 2000, verso le ore 16, un'auto sportiva e un'autovettura si sono scontrate ... Come scrive ansa.it