Incidente da incubo sull’autostrada in Usa | tamponamento a catena tra 45 veicoli dopo la nevicata
Il tamponamento a catena nel corso del weekend ha coinvolto ben 45 veicoli tra auto e camion, bloccando interamente un tratto della Interstate 70 nello stato dell’Indiana. All’origine di tutto una tempesta di neve che ha investito il Midwest degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
