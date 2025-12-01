Inchiesta Mps-Mediobanca cosa succede adesso | Unicredit può approfittarne e prendersi tutto

Dopo l'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, l'ad di Unicredit potrebbe decidere di prendersi tutto. E questa volt il governo italiano, con le intercettazioni pubblicate, non sarebbe nella posizione di mettersi di traverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ombra della manina del ministero del Tesoro su Mps L'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca: la procura di Milano indaga su una possibile operazione pilotata, anche dal Ministero dell'Economia, che replica: "Abbiamo agito sempre nel rispetto delle re - facebook.com Vai su Facebook

Per #Milleri ora i fronti diventano tre dopo l'inchiesta della Procura sulla scalata a #Mediobanca, ecco quali e cosa può accadere a #essilorluxottica . Il mio articolo su @MilanoFinanza Vai su X

