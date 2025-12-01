Incentivare la leva sì ma come? Le mosse della Difesa
Dopo Germania, Francia e Polonia, l'Italia batte un colpo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, che da tempo insiste per rinforzare gli organici delle forze armate, ha rotto gl.
La cosiddetta “#leva #volontaria”. (stralcio dell’articolo del presidente onorario Luigi Chiapperini apparso su @DifesaOnLine) … Il ripristino completo della leva, rimasta in vigore in Italia dal 1861 al 2005, quindi per quasi 150 anni fino alla legge 23 a - facebook.com Vai su Facebook
