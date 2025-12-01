Incendio a Treppo Carnico anziano torna a casa accompagnato dal figlio e trova l' abitazione in fiamme | il rogo innescato dal malfunzionamento della stufa

TREPPO CARNICO (UDINE) - Rientra a casa e trova l'abitazione in fiamme. Un violento incendio è divampato nella serata di domenica 30 novembre, poco dopo le 20, in un'abitazione di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio a Treppo Carnico, anziano torna a casa accompagnato dal figlio e trova l'abitazione in fiamme: il rogo innescato dal malfunzionamento della stufa

