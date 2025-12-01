Incendio a Laveno Mombello droni dall’alto per quantificare dei danni
Laveno Mombello, 1 dicembre 2025 – È proseguita per tutta la giornata di domenica 30 novembre l’intensa attività dei Vigili del Fuoco a Laveno Mombello, dopo il devastante incendio che nel pomeriggio di sabato 29 novembre ha distrutto un negozio in via XXV Aprile, propagandosi rapidamente ai piani superiori della palazzina. Le fiamme hanno reso necessaria l’ evacuazione di una ventina di residenti. Fiamme alte e fumo per un rogo in un negozio È durato due ore il lavoro dei vigili del fuoco Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo, controllando le strutture danneggiate e recuperando alcuni beni dagli appartamenti dichiarati temporaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
