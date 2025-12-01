Incendio a Laveno Mombello droni dall’alto per quantificare dei danni

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laveno Mombello, 1 dicembre 2025 – È proseguita per tutta la giornata di domenica 30 novembre l’intensa attività dei Vigili del Fuoco a Laveno Mombello, dopo il devastante incendio che nel pomeriggio di sabato 29 novembre ha distrutto un negozio in via XXV Aprile, propagandosi rapidamente ai piani superiori della palazzina. Le fiamme hanno reso necessaria l’ evacuazione di una ventina di residenti. Fiamme alte e fumo per un rogo in un negozio È durato due ore il lavoro dei vigili del fuoco Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo, controllando le strutture danneggiate e recuperando alcuni beni dagli appartamenti dichiarati temporaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incendio a laveno mombello droni dall8217alto per quantificare dei danni

© Ilgiorno.it - Incendio a Laveno Mombello, droni dall’alto per quantificare dei danni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo il maxi-incendio di Laveno Mombello proseguono le indagini: in cielo anche i droni dei Vigili del Fuoco - Domenica 30 novembre nuove operazioni di messa in sicurezza e accertamenti tecnici del Nucleo Investigativo: l’area resta presidiata ... Riporta varesenews.it

Laveno, il giorno dopo l’incendio: verifiche, droni in volo e appartamenti ancora off limits - I Vigili del Fuoco proseguono la messa in sicurezza: recuperati beni personali, indagini tecniche in corso per chiarire l’origine del rogo ... Si legge su laprovinciadivarese.it

incendio laveno mombello droniIl nucleo investigativo dei vigili del fuoco indaga sulle cause dell'incendio di Laveno. In azione anche i droni - Per tutta la giornata di domenica sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti sull'edificio interessato dal rogo scoppiato sabato in via XXV Aprile. Riporta varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Laveno Mombello Droni