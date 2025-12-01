Incendio a Laveno Mombello distrutto un negozio | droni dall’alto per la conta dei danni
Laveno Mombello, 1 dicembre 2025 – È proseguita per tutta la giornata di domenica 30 novembre l’intensa attività dei Vigili del Fuoco a Laveno Mombello, dopo il devastante incendio che nel pomeriggio di sabato 29 novembre ha distrutto un negozio in via XXV Aprile, propagandosi rapidamente ai piani superiori della palazzina. Le fiamme hanno reso necessaria l’ evacuazione di una ventina di residenti. Fiamme alte e fumo per un rogo in un negozio È durato due ore il lavoro dei vigili del fuoco Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo, controllando le strutture danneggiate e recuperando alcuni beni dagli appartamenti dichiarati temporaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
? L'incendio di Laveno visto dal drone del nostro follower Walter Imoressionante - facebook.com Vai su Facebook
Continua a tenere banco il disastro di Laveno Mombello, tra spaventoso incendio e abitazioni inagibili Vai su X
Incendio a Laveno Mombello, droni dall’alto per quantificare dei danni - Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno controllando le strutture danneggiate dal rogo che ha distrutto un negezio in via XXV Aprile ... ilgiorno.it scrive
La mattina dopo l’incendio di Laveno Mombello: vigili del fuoco al lavoro e controlli sulla qualità dell’aria - L’Agenzia regionale effettua misurazioni speditive e intensifica il monitoraggio. Segnala varesenews.it
Paura a Laveno: negozio divorato dalle fiamme e venti evacuati - LAVENO MOMBELLO – Un sabato drammatico in via XXV Aprile, dove poco dopo mezzogiorno un violento incendio ha distrutto un’attività commerciale al piano terra di uno stabile, costringendo decine di ... Da laprovinciadivarese.it