Incassa il reddito di cittadinanza ma non avvisa l' Inps che suo figlio è stato arrestato per una rapina | 58enne a processo a Torino
Quando suo figlio è stato arrestato per una rapina, l’11 gennaio 2021, non lo ha comunicato all’Inps. Per questo, adesso, il padre (58 anni) di questo ragazzo di origini serbe è imputato in un processo penale iniziato oggi, 1 dicembre, a Torino. L’accusa è di non aver rispettato le disposizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
