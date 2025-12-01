in vacanza in puglia mettevano a segno rapine violente preso il capo banda

È ritenuto il capo della banda che a giugno scorso ha seminato il panico nelle notti di Gallipoli. Da sabato scorso lui, grossetano di 17 anni, è rinchiuso nel carcere minorile di Firenze per le rapine pluriaggravate che avrebbe compiuto nella località pugliese. Non da solo. Gli inquirenti conteranno nove giovanissimi, di cui sette ancora minorenni: tre maremmani. Partiti proprio con lo scopo – questa la convinzione degli inquirenti di Lecce - per rapinare giovani turisti. Nelle motivazioni del provvedimento di arresto, il 17enne viene descritto con una "spiccata capacità criminale e totale disprezzo dei diritti altrui". 🔗 Leggi su Lanazione.it

