In vacanza in Puglia mettevano a segno rapine violente Preso il capo banda

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ritenuto il capo della banda che a giugno scorso ha seminato il panico nelle notti di Gallipoli. Da sabato scorso lui, grossetano di 17 anni, è rinchiuso nel carcere minorile di Firenze per le rapine pluriaggravate che avrebbe compiuto nella località pugliese. Non da solo. Gli inquirenti conteranno nove giovanissimi, di cui sette ancora minorenni: tre maremmani. Partiti proprio con lo scopo – questa la convinzione degli inquirenti di Lecce - per rapinare giovani turisti. Nelle motivazioni del provvedimento di arresto, il 17enne viene descritto con una "spiccata capacità criminale e totale disprezzo dei diritti altrui". 🔗 Leggi su Lanazione.it

in vacanza in puglia mettevano a segno rapine violente preso il capo banda

© Lanazione.it - In vacanza in Puglia mettevano a segno rapine violente. Preso il capo banda

Altre letture consigliate

vacanza puglia mettevano segnoIn vacanza in Puglia mettevano a segno rapine violente. Preso il capo banda - È ritenuto il capo della banda che a giugno scorso ha seminato il panico nelle notti di Gallipoli. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vacanza Puglia Mettevano Segno