In vacanza in Puglia mettevano a segno rapine violente Preso il capo banda
È ritenuto il capo della banda che a giugno scorso ha seminato il panico nelle notti di Gallipoli. Da sabato scorso lui, grossetano di 17 anni, è rinchiuso nel carcere minorile di Firenze per le rapine pluriaggravate che avrebbe compiuto nella località pugliese. Non da solo. Gli inquirenti conteranno nove giovanissimi, di cui sette ancora minorenni: tre maremmani. Partiti proprio con lo scopo – questa la convinzione degli inquirenti di Lecce - per rapinare giovani turisti. Nelle motivazioni del provvedimento di arresto, il 17enne viene descritto con una "spiccata capacità criminale e totale disprezzo dei diritti altrui". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
"Ci siamo conosciuti in Puglia, in vacanza. Ci eravamo già visti prima in una terrazza a Park Hyatt e lei non era molto contenta che io fossi arrivato. Mi aveva invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Lei non era molto contenta perché c'era un'unica s - facebook.com Vai su Facebook
In vacanza in Puglia mettevano a segno rapine violente. Preso il capo banda - È ritenuto il capo della banda che a giugno scorso ha seminato il panico nelle notti di Gallipoli. Riporta lanazione.it