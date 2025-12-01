In una scuola del Grossetano la parola Gesù sparisce da Jingle Bells

Una versione rivisitata di Jingle Bells, senza riferimenti al Natale cristiano. Lo ha scoperto una mamma di un alunno che frequenta un istituto comprensivo di Albinia, nel Grossetano. Mentre ascoltava cantare dal figlio la celebre canzone natalizia nella versione italiana, si è resa conto che era sparita la parola "Gesù". La decisione è della dirigente scolastica, per rispetto per le altre religioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

