In treno più sicuri | segnalazioni geolocalizzate con la app Youpol

Ecodibergamo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITÀ. L’applicazione Youpol della Polizia di Stato amplia le sue funzionalità per garantire maggiore sicurezza a chi viaggia in treno e nelle stazioni. Gli utenti possono inviare segnalazioni geolocalizzate di comportamenti sospetti, rischi o criticità tramite foto, video o messaggi brevi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In treno più sicuri: segnalazioni geolocalizzate con la app Youpol

