In treno più sicuri | segnalazioni geolocalizzate con la app Youpol
LA NOVITÀ. L’applicazione Youpol della Polizia di Stato amplia le sue funzionalità per garantire maggiore sicurezza a chi viaggia in treno e nelle stazioni. Gli utenti possono inviare segnalazioni geolocalizzate di comportamenti sospetti, rischi o criticità tramite foto, video o messaggi brevi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
In treno più sicuri: segnalazioni geolocalizzate con la app Youpol - facebook.com Vai su Facebook
In treno più sicuri: segnalazioni geolocalizzate con la app Youpol Vai su X
YouPol, ora l'app protegge anche chi viaggia in treno - YouPol può essere ora utilizzata per inviare alla Polizia segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti quando si è a bordo treno o in stazione. Da hdblog.it
Treni più sicuri per i viaggiatori, adesso è operativa l’app Youpol: segnalazioni geolocalizzate da stazioni e convogli - L’app YouPol della Polizia di Stato amplia infatti le sue funzioni, diventando operativa anche per chi si muove in ... giustizianews24.it scrive
Youpol ora sui treni: segnalazioni geolocalizzate per viaggi sicuri - L'app Youpol della Polizia di Stato si aggiorna con funzioni dedicate ai milioni di passeggeri ferroviari. Scrive cn24tv.it
Treni più sicuri: l'app Youpol della Polizia di Stato da oggi attiva anche per chi viaggia in treno - Un gesto di pochi secondi, che può fare la differenza: foto, video o brevi messaggi raggiungono, attraverso un sistema di geolocalizzazione, le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure c ... msn.com scrive