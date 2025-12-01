In questa nostra epoca che ha scoperto la centralità del consenso lo sappiamo bene | nessuna espressione di affetto è dovuta tanto meno da parte di un bambino anche se le zia ci resta male
C omplici i pranzi di famiglia, succede soprattutto nel periodo delle Feste ma naturalmente non solo. Mettiamo i bambini al centro della scena, fotografati e sommersi da baci e abbracci, carezze e poderose pizzicate di guance. E questo senza considerare troppo se tutte quelle attenzioni siano a loro gradite e fino a che punto. È così da sempre. “Dai, su, dammi un bacino” detto da parenti vicini e lontani è una frase che risuona nelle orecchie dei più, adulti oggi. Ne siamo stati traumatizzati? Certo che no, i traumi sono un’altra cosa, ma non è tra i ricordi più belli della nostra infanzia. Oggi possiamo scegliere di risparmiare l’esperienza ai nostri figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
