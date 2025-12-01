In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS scopriamo com’è possibile convivere oggi con l’hiv e bloccare la trasmissione del virus

L ’HIV è ancora oggi una sfida sanitaria globale. Secondo i dati più recenti, si stima siano oltre 40 milioni le persone che vivono con HIV nel mondo. Secondo i dati appena diffusi dall’ Istituto Superiore di Sanità, nel 2024, sono state effettuate 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 4 nuovi casi per 100.000 residenti, un’incidenza inferiore rispetto alla media dell’Europa occidentale. Numeri che devono tenere alta l’attenzione sulla necessità di prevenzione, screening, ma anche di accesso immediato alle cure e di miglioramento della qualità di vita di chi vive con l’infezione. In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che si celebra il 1 dicembre, scopriamo il nuovo volto di questa malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

