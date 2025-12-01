In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS scopriamo com’è possibile convivere oggi con l’hiv e bloccare la trasmissione del virus
L ’HIV è ancora oggi una sfida sanitaria globale. Secondo i dati più recenti, si stima siano oltre 40 milioni le persone che vivono con HIV nel mondo. Secondo i dati appena diffusi dall’ Istituto Superiore di Sanità, nel 2024, sono state effettuate 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 4 nuovi casi per 100.000 residenti, un’incidenza inferiore rispetto alla media dell’Europa occidentale. Numeri che devono tenere alta l’attenzione sulla necessità di prevenzione, screening, ma anche di accesso immediato alle cure e di miglioramento della qualità di vita di chi vive con l’infezione. In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che si celebra il 1 dicembre, scopriamo il nuovo volto di questa malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Regione Lombardia propone il Festival Lombardo dell’inclusione: un evento che porta in scena le performance di artisti con disabilità. Dalla musica al teatro alla danza, il palco del Test - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la FIDU con la @NLinItaly vi invitano alla proiezione speciale del fim “Mr. Nobody Against Putin”. Nuovo Cinema Aquila, Roma Ore 19:00 ? Ingresso gratuito su registrazione: Vai su X
Test gratuiti Hiv e Hcv per la Giornata Mondiale contro l'Aids 2025, a cura di Anlaids Lombardia - Lunedì primo dicembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, l'associazione nazionale Anlaids Lombardia - Si legge su mentelocale.it
Giornata Mondiale contro l’AIDS: all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica una campagna di informazione sull’HIV - In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS del 1° dicembre, l'U. Riporta radiortm.it
Giornata mondiale Aids: più test Hiv per ridurre diagnosi tardive - it il problema della diagnosi tardive di Hiv/Aids e spiega come intercettare il sommerso ... Segnala interris.it