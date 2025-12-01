In occasione della Giornata mondiale contro l' Aids ricordiamo uno dei gesti più forti che hanno contribuito ad abbattere i pregiudizi verso le persone malate
O gni 1° dicembre, la Giornata Mondiale contro l’Aids rappresenta una data importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà legate alla malattia e sulle battaglie da affrontare per abbattere il pregiudizio sociale. In questo contesto, uno dei momenti più significativi e profondi nella lotta contro l’Hiv è senza dubbio il gesto di Lady Diana nel 1987. Un atto di solidarietà che, grazie alla sua forza e semplicità, ha cambiato per sempre la percezione della malattia. Salute della donna e HIV: ne parlano una paziente e un’esperta. guarda le foto Lady Diana: la stretta di mano che ha sfidato il pregiudizio sull’Aids. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione della Giornata Mondiale contro l’HIV rinnovo l’impegno della Regione Lazio per una prevenzione più forte, un accesso semplice ai test e una lotta concreta contro ogni forma di stigma. L’HIV oggi si può prevenire e si può curare. Per questo serve - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la FIDU con la @NLinItaly vi invitano alla proiezione speciale del fim “Mr. Nobody Against Putin”. Nuovo Cinema Aquila, Roma Ore 19:00 ? Ingresso gratuito su registrazione: Vai su X
Giornata Mondiale contro l’AIDS: l’Italia registra un calo, ma l’OMS lancia l’allarme stagnazione - In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, sono stati diffusi i dati relativi all'Italia, che mostrano una lieve flessione ... ilmetropolitano.it scrive
Giornata Mondiale contro l'AIDS: UniSannio accende i riflettori su prevenzione e diritti Società - «Nel 2023 la Campania ha registrato 228 nuove diagnosi di infezione da HIV, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero assoluto di casi»: è il dato richiamato da Vincenzo De Falco, ... Come scrive msn.com
Giornata mondiale contro l’AIDS. Nel 2025, 25 chiamate al giorno al Telefono Verde Aids e IST dell’ISS - A fare il punto, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, è l’Unità Operativa Ricerca psico- Secondo secolo-trentino.com
SFIDA HIV: Giornata Mondiale contro l’AIDS 2025, nuovi casi stabili ma la sfida continua - 379 nuove diagnosi (4 per 100mila residenti), un dato sostanzialmente stabile rispetto ai 2. Riporta statoquotidiano.it
Giornata contro l'AIDS, in Italia stabili i casi di Hiv. Ma ancora troppe diagnosi tardive - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata contro l'AIDS, in Italia stabili i casi di Hiv. tg24.sky.it scrive
Giornata mondiale contro l’HIV, Rocca “Impegno della Regione per una prevenzione più forte” - ROMA (ITALPRESS) – “In occasione della Giornata Mondiale contro l’HIV rinnovo l’impegno della Regione Lazio per una prevenzione più forte, un accesso semplice ai test e una lotta concreta contro ogni ... Secondo msn.com