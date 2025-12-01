In occasione della Giornata mondiale contro l' Aids ricordiamo uno dei gesti più forti che hanno contribuito ad abbattere i pregiudizi verso le persone malate

O gni 1° dicembre, la Giornata Mondiale contro l’Aids rappresenta una data importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà legate alla malattia e sulle battaglie da affrontare per abbattere il pregiudizio sociale. In questo contesto, uno dei momenti più significativi e profondi nella lotta contro l’Hiv è senza dubbio il gesto di Lady Diana nel 1987. Un atto di solidarietà che, grazie alla sua forza e semplicità, ha cambiato per sempre la percezione della malattia. Salute della donna e HIV: ne parlano una paziente e un’esperta. guarda le foto Lady Diana: la stretta di mano che ha sfidato il pregiudizio sull’Aids. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, ricordiamo uno dei gesti più forti che hanno contribuito ad abbattere i pregiudizi verso le persone malate

