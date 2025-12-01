In Garfagnana una statua per Altero Matteoli a 8 anni dalla morte video Gasparri | è stato un grande italiano
Amministratori, rappresentanti politici e cittadini hanno reso omaggio all’ex ministro Altero Matteoli – morto in un incidente stradale sull’Aurelia il 18 dicembre del 2017 – ma il cui ricordo rimane vivo nella comunità lucchese. A 8 anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale, Vagli ha inaugurato la statua dedicata al ministro del governo Berlusconi, esponente di spicco prima di Msi, poi di An e Pdl. Una cerimonia non priva di emozione quella che si è svolta di fronte al Municipio. C’erano i figli di Matteoli, Federico e Federica, il collega di partito e di governo, Maurizio Gasparri e i parlamentari Zucconi e Montemagni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
