In Garfagnana una statua per Altero Matteoli a 8 anni dalla morte video Gasparri | è stato un grande italiano

Secoloditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amministratori, rappresentanti politici e cittadini hanno reso omaggio all’ex ministro Altero Matteoli – morto in un incidente stradale sull’Aurelia il 18 dicembre del 2017 – ma il cui ricordo rimane vivo nella comunità lucchese. A 8 anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale, Vagli ha inaugurato la statua dedicata al ministro del governo Berlusconi, esponente di spicco prima di Msi, poi di An e Pdl. Una cerimonia non priva di emozione quella che si è svolta di fronte al Municipio. C’erano i figli di Matteoli, Federico e Federica, il collega di partito e di governo, Maurizio Gasparri e i parlamentari Zucconi e Montemagni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

in garfagnana una statua per altero matteoli a 8 anni dalla morte video gasparri 232 stato un grande italiano

© Secoloditalia.it - In Garfagnana una statua per Altero Matteoli, a 8 anni dalla morte (video). Gasparri: è stato un grande italiano

Leggi anche questi approfondimenti

garfagnana statua altero matteoliUna statua per Altero Matteoli a Vagli Sotto - Seguirà un convegno a Castelnuovo dal titolo "Altero Matteoli e la sua Garfagnana". Riporta noitv.it

garfagnana statua altero matteoliUna statua per l’ex ministro. L’omaggio della Garfagnana per Altero Matteoli - La mattina a Vagli inaugurata la statua che ricorda il “prodofondo legame con il notro territorio”. Come scrive msn.com

garfagnana statua altero matteoliA Vagli Sotto inaugurata la statua di Altero Matteoli - A 8 anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale, Vagli ha inaugurato la statua dedicata al ministro e senatore Altero Matteoli. Secondo noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Garfagnana Statua Altero Matteoli